Na Batrovcima zaplenjeno 340 kg marihuane

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je danas saopštio MUP, policija je marihuanu pronašla upakovanu u 246 paketa oblepljenih selojtep trakom, u krovu hladnjače kamiona kojim je upravljao osumnjičeni. M. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, dodaje se...