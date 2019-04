Han: Glavni cilj sastanka u Berlinu deblokada dijaloga Beograd-Priština

Beta pre 3 sata

Evropski komesar za proširenje Jonahes Han rekao je da glavni cilj sastanka koji lideri Nemačke i Francuske organizuju u Berlinu sa zapadnobalkanskim zvaničnicima treba da bude rešenje blokade dijaloga Beograda i Prištine.Han je pozdravio inicijativu Pariza i Berlina i njihov obnovljen interes za region,ali i upozorio da rešenje tog pitanja ne može biti nametnuto spolja."Jasno je da održivo rešenje mora da dođe od dve zemlje o kojima se radi, koje moraju na kraju da sprovedu mogući sporazum i predstave ga svojim građanima. Spolja nametnuto rešenje ne može da deluje, rekao je Han," u intervjuu za nemačku agenciju DPA, objavljenom na vebsajtu lista Handelsblat.Han je govorio uoči sastanka u Berlinu koji su za ponedeljak sazvali nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Skupu će prisustvovati i predsednici Srbije Aleksandar Vučić i Kosova Hašim Tači.Han je rekao da takve inicijative redovno pokreću zemlje članice EU, a da je integracija Zapadnog Balkana u EU politički prioritet za celu Uniju, što su jednoglasno potvrdile zemlje članice."To mora takođe biti signal na ovom sastanku u Berlinu. Rešenje kosovskog pitanja i stabilnost i napredak u drugim zemljama u regionu će biti ostvaren samo ako delujemo ujedinjeno i vežemo Zapadni Balkan verodostojno za EU, kao što je jednoglasno odlučeno", rekao je Han.Evropski komesar je upozorio na odlaganje otvaranja pristupnih pregovora EU sa zemljama Zapadnog Balkana koje su ostvarile napredak u ispunjavanju datih kriterijuma, kao što je Severna Makedonija, navodeći da to može da destabilizuje ceo Zapadni Balkan."Odlaganje ili nepriznavanje objektivnog napretka zemalja kandidata imalo bi dramatične posledice za zemlje o kojima je reč i region u celini. To bi skoro izazvalo negativan domino efekat", rekao je Han.On je upitao kakvu bi onda motivaciju imale zemlje Zapadnog Balkana da sprovode teške reforme ili reše sukobe kao one između Kosova i Srbije ako se time ne ostvaruje napredak na putu za EU."Perspektiva pristupanja EU za svih šest zemalja Zapadnog Balkana jednoglasno su ponovo potvrdile zemlje članice EU na samitu u Sofiji prošle godine. I to je u interesu EU. Jer ako ako ne izvozimo trajno stabilnost našem najbližem susedstvu mi ćemo uvoziti nestabilnost", rekao je on.Han je rekao da očekuje da će na kraju maja Evropska komisija dati pozitivnu preporuku za Severnu Makedoniju i Albaniju za otvaranje pregovora o članstvu na osnovu kriterijuma koje su jednoglasno usvojile zemlje članice.Radi se o verodostojnosti EU, zemlje članice su postavile jun kao datum za odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i da bi odlaganje ili nepriznavanje napretka imalo pogubne posledice.Posebno bi bilo riskanno da se Severnoj Makedoniji odbije ili odloži otvaranje pregovora o pristupanju, rekao je Han. Dodao je da ako ona sada bude razočarana posle rešenja tridesetogodišnjeg spora oko imena i uprkos sprovedenim reformama postoji rizik unutrašnje destabilizacije sa odgovarajućim posledicama za celi region.Zemlje članice EU će doneti odluku na osnovu sadašnje političke procene kao što je rešenje dugogodišnjeg spora o imenu sa Grčkom u slučaju Severne Makedonije i napretka u reformi pravosuđa u slučaju Albanije."Samo verodostojna politika će uspeti u promovisanju procesa reformi na Zapadnom Balkanu i očuvnja našeg uticaja u regionu, rekao je Han.