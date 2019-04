Tači: U dijalogu samo međusobno priznanje, nema nikakvog dvostrukog suvereniteta, ni ...

Beta pre 33 minuta

Predsednik Kosova Hašim Tači je izjavio da na Samitu u Berlinu, 29. aprila, ne može da bude nikakvog dvostrukog suvereniteta za Kosovo, nikakve vrste autonomije, nikakve Republike Srpske, niti bilo kakvog kompromisa modela dve Nemačke, i da se može razgovarati samo o međusobnom priznanju Kosova i Srbije.Kosovski predsednik je u intervjuu za agenciju Beta rekao danas da od Samita u Berlinu ne treba očekivati da će se dogoditi novi proces, da će se dogoditi neko čudo, da će se rešiti neki istorijski problem, ali i da je to mogućnost da se potraže ideje, rešenja a ne da se one odbijaju.Prema njegovim rečima, to će biti i dobra mogućnost da se lideri zapadnog Balkana sretnu zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsednikom Emanuelom Markonom i predstavnicima evropskih institucija. "Naravno da će organizatori zatražiti da se dijalog Kosovo Srbija nastavi sa mogućnošću postizanja sporazuma za punu normalizaciju međudržavnih odnosa, sa mogućnošću postizanja sveobuhvatnog sporazuma, dok će se otvoriti i nova aktuelna pitanja između naših zemalja. Ali (u Berlinu) neće biti razgovora, pregovora, niti sporazuma", kazao je Tači.Govoreći o očekivanjima od Samita, Tači je naveo da je u stalnom kontaktu sa nemačkim i francuskim zvaničnicima. "Mi smo zainteresovani da sastanak bude uspešan. Nadam se da će biti dobro pripremljen. Pozdraviće se suštinski napredak koji je postignut do sada. Naravno od svih strana će se tražiti da imaju dobrosusedske odnose, međusobno evropsko ponašanje, da se usredsrede na ekonomski razvoj i u borbi protiv terorizma, radikalizma, protiv svih vrsta ekstremizma koji se mogu pojaviti, kao i na jačanje borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i na ostvarivanju svih prioriteta koje imamo za evropsku budućnost", kazao je on.Kosovo na Samit u Berlinu ide kao nezavisna i suverena država sa ustavnim i zakonskim obavezama, sa nosiocima institucijama kao i sve druge zemlje zapadnog Balkana i ima jasnu poziciju da sa Srbijom razgovara o međusobnom priznanju, ukazao je Tači. "To podrazumeva da nema nikakvog dvostrukog suvereniteta za Kosovo, nikakve vrste autonomije, nikakve Republike Srpske, niti bilo kakvog kompromisa modela dve Nemačke, tako da se može dogoditi samo priznanje od strane Srbije", rekao je on.Kosovo na samit ide jedinstveno, sa jasnim stavovima nezavisne i suverene države kaže predsednik Kosova i dodaje da se sastao sa nosiocima najviših institucija zemlje, pregovaračkom ekipom, informisao sam i predstavnike opozicije, dodao je Tači."Mislim da je međunarodna zajednica razjedinjenija u vezi sa dijalogom Kosovo - Srbija nego Kosovo unutar sebe, jer ne može biti rešavanja probleme između Kosova i Srbije bez međunarodnog jedinstva. To jedinstvo je do sada nedostajalo i ne verujem da će se to u Berlinu prevazići", kazao je Tači.On očekuje da Merkel i Makron budu jedinstveni u jasnoj i nedvosmislenoj podršci procesu liberalizacije viza za građane Kosova i da je takvo, jasno opredelenje izuzetno značajno, jer ako do toga ne dođe za građane Kosova, Samit u Berlinu će biti veliko razočarenje.Istakao je da će on na Samitu imati konkretne zahteve. "Tražiću da se izađe s jasnom porukom da se osudi genocid koji je Srbija izvršila na Kosovu, kada je ubijeno 13.500 civila, silovano je oko 20 hiljada žena Albanke, ubijeno 1.200 dece i u svim delovima Kosova je izvršeno 400 masakara", rekao je Tači.Komentarišući zahteve Srbije da bez ukidanja taksi od 100 odsto na robu koja se uvozi iz Srbije i BiH nema nastavka dijaloga, Tači je kazao da dijalog sa Srbijom treba da bude bez ikakvih uslova, da neće prihvatiti niti dozvoliti nikakva uslovljavanja od bilo koga, ni Srbije, niti od organizatora.Prema njegovim rečima, najznačajnije je da se u dijalogu obezbedi postizanje sporazuma u okvirima evroatlantskih standarda koji je efektivan, dobar, prihvatljiv građanima i primenljiv kasnije.