Tači: Neće biti čuda u dijalogu, moguće samo međusobno priznanje Srbije i Kosova

Kosovski predsednik je u intervjuu za agenciju Beta rekao danas da od Samita u Berlinu ne treba očekivati da će se dogoditi novi proces, da će se dogoditi neko čudo, da će se rešiti neki istorijski problem, ali i da je to mogućnost da se potraže ideje, rešenja a ne da se one odbijaju. Prema njegovim rečima, to će biti i dobra mogućnost da se lideri zapadnog Balkana sretnu zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim...