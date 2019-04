Šapčani ukrali dvadeset automobila

Sumnja se da su njih dvojica od 12. do 18. aprila ove godine iz jedne garaže u Požarevcu ukrali "citroen", na taj način što su prethodno sa krova skinuli crep i deo drvene konstrukcije, a potom ušli unutra u garažu. I.S. i A.Č. se, takođe, sumnjiče da su od 2016. godine do trenutka hapšenja u Beogradu, Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Valjevu, Aranđelovcu, Topoli i Gornjem Milanovcu ukrali još 20 vozila marke "pežo" i "audi"....