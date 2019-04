NUNS: Vučić da se izvini novinarima i novinarkama sa severa Kosova

Beta pre 4 sata

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zatražilo je danas od predsednika države Aleksandra Vučića da se u najkraćem roku izvini nezavisnim novinarima sa severa Kosova i povuče izjavu kojom ih je označio kao "medijsku agenturnu mrežu direktno plaćenu spolja koja ruši jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji"."Ovom defamatorskom i ničim potkrepljenom izjavom, predsednik države se brutalno obrušio na naše koleginice i kolege iz malih redakcija sa severa Kosova i praktično ih označio kao legitimne mete za odstrel", saopštio je NUNS.Udruženje je ukazalo da to nije prvi put da koleginice i kolege sa severa Kosova trpe pritiske, jer su u nekoliko navrata bili na udaru direktnih fizičkih, verbalnih i hakerskih napada.NUNS je ocenio da je takva retorika vrlo opasna, posebno na Kosovu gde je situacija već godinama unazad na ivici konflikta."Podesećamo da je vlast sličnom retorikom napadala i klevetala Olivera Ivanovića, nakon čega je usledilo njegovo svirepo ubistvo", naveo je NUNS.Vučić je u petak u Pekingu rekao novinarima da ga "posebno muči" jedan problem, a to je narod na Kosovu i Metohiji "kojim nas ucenjuju"."Pokušavaju da potkupe deo naših ljudi, organizuju medijsku agenturnu mrežu, posebno na Severu Kosova, milione dolara plaćaju i to vam postaju glavni snabdevači informacija i u centralnoj Srbiji i u mnogim drugim mestima, direktno plaćeni spolja, samo da bi srušili jedinstvo srpskog naroda na severu Kosova i Metohije i u drugim delovima Kosova i Metohije, takođe, i pošto i to ne ide, onda nastavite da vršite pritisak na Srbiju", izjavio je Vučić.