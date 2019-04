Temperatura u padu: Danas umereno do potpuno oblačno i hladnije

Vetar slab i umeren severozapadni, osim na jugu gde će veći deo dana biti jugozapadni, a na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 16 na severozapadu do 25 stepeni Celzijusa na jugoistoku zemlje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 20, tokom dana u padu na oko 16...