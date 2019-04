Temperatura baš pala, a nema ni sunca

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna od 16 na severozapadu do 25 na jugoistoku zemlje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, tokom dana u padu na oko 16 stepeni. Narednih dana promenljivo sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova s grmljavinom, u utorak i sredu na planinama iznad 1.500...