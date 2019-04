Vučić: Srbija spremna za dijalog čim se ukinu takse (VIDEO)

Beta pre 6 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Berlinu s visokom predstavnicom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Federikom Mogerini, kojoj je rekao da je Beograd spreman za nastavak dijaloga s Prištinom čim budu ukinute takse na robu iz centralne Srbije.Vučić je istakao da je želja Srbije da budu očuvani mir i stabilnost, ali i izrazio sumnju da će na današnjem sastanku u Berlinu išta biti rešeno."Rekao sam Mogerinijevoj - ti me vidiš najnasmejanijeg do sada, zato što ste saterali Srbiju u ćošak, doveli ste nas u poziciju ugla u kojoj mi nemamo izlaza i mi sad moramo da se branimo i štitimo zemlju, nemamo šta drugo", rekao je Vučić novinarima posle sastanka.On je kazao i da se Srbija protivi ideji prekrajanja granica, ali da je razgraničenje predložio kao temu jer mora da se razgovara o rešenjima."Zato sam u jednom trenutku govorio o ideji razgraničenja, jer imate jedne granice koje priznaju Španci, a Italijani druge, Rusi jedne, Nemci druge, Englezi jedne, Kinezi treće. Različite su to stvari i do rešenja mora da se dođe kompromisom", rekao je on.Dodao je da ukoliko neko misli da je moguće doći do rešenja bez kompromisa, da "taj film neće gledati"."Da li mislite da će doći do dijaloga ako protivpravne i anticivilizacijske takse ostanu na snazi? To ne dolazi u obzir i to se neće dogoditi. Može da pada nešto i sa neba, da mi najavljuje demonstracije u Beogradu, ali taj film nećete da gledate ni ovih, ni narednih nedelja", poručio je Vučić.