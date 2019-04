Danas oblačno, mesitimično sa kišom

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, na jugu jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do deset stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, pre podne suvo, posle podne i uveče povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko deset, a najviša dnevna oko 18 stepeni...