Nevreme u Beogradu: Grmljavina, grad veličine lešnika, pa jak pljusak

Meteorolozi su za danas u Srbiji najavili promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 11 C, a najviša od 18 do 22 C. Uveče i u prvom delu noći u zapadnim i centralnim delovima biće prolazno naoblačenje s kišom, saopštio...