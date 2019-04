Ferdinand se vraća u Junajted kao sportski direktor

Bivši kapiten Mančester Junajteda Rio Ferdinand mogao bi uskoro da preuzme mesto sportskog direktora slavnog kluba sa "Old Traforda". Britanski Dejli Mejl piše da je trofejni odbrambeni fudbaler ozbiljan kandidat za pomenutu funkciju kao nekadašnji istaknuti član Junajteda. On je već obavio razgovore sa potpredsednikom Edom Vudvordom i vlasnicima Junajteda, porodicom Glejzer, kako bi se vratio na "Old Traford" posle nepunih pet godina....