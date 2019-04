Danas i za 1. maj sveže, biće i kiše, na planinama sneg

Vetar će biti slab i umeren, na jugu posle podne povremeno jak, uglavnom zapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 14 do 17 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 14 C. Prema izgledima vremena za sedam dana, u sredu, 1. maja,...