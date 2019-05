"Pokušaće da nam zatvore sva vrata": Dačić: U naredna dva meseca najžešći pritisci na Srbiju

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić upozorio je da će u naredna dva meseca posle samita u Berlinu pritisci na Srbiju biti žešći nego ikad do sada. "Berlinski samit nije doneo rešenje, ali jeste napravljen pomak, s obzirom na to da Nemačka i Francuska inisistiraju da se dijalog odblokira i nastave razgovori Beograda i Prištine. S druge strane, to ne znači da će pritisci na Beograd oslabiti. Naprotiv, u naredna dva meseca biće žešći nego...