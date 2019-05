Sukob Srba i kosovske policije u Štrpcu: Incident zbog gradnje mini hidroelektrane, policija upotrebila biber sprej i palice (video)

U Štrpcu je danas došlo do sukoba grupe Srba i kosovske policije, u kome je povređeno dvadesetak ljudi iz Štrpca koji su pokušali da spreče prolazak bagera do mesta gde su započeti radovi na gradnji mini hidrelektrane. Srbi su blokirali lokalni put, a kosovska policija je, kako bi ih uklonila, upotrebila biber sprej i palice, objavila je TV Most, dok RTS navodi da su na terenu i specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Povređenima je...