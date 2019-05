Zvezda "Granda" Sloba Vasić se posvađao sa devojčinim bratom, pa udario devojku, na kraju ga privela policija (video)

Prve informacije koje smo dobili iz policije pokazuju da su Vasić i brat njegove devojke navodno bili pod dejstvom alkohola kada je došlo do rasprave između pevača, devojke i brata. Nakon rasprave došlo je i do opšte tuče. Sloba Vasić i brat njegove devojke su potom privedeni u policiju. Sloba Vasić se u prošlosti već tukao. Jednom prilikom sa prijateljem Sehadijem Elmazinijem i to zbog neplaženog računa, kako smo pisali. Obojica su završili...