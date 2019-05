Vučić: Propast ideje o razgraničenju će skupo koštati Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su njegove ideje o razgraničenju na Kosovu i Metohiji propale jer su "i naš narod i najveći deo sveta mislili drugačije". On je posle obilaska radova na mostu preko Save i Kolubare kod Obrenovca ocenio da će takav stav "skupo koštati Srbiju za 20, 30 ili 50 godina, kada se o tome bude razmišljalo". VUČIĆ OBIŠAO RADOVE: Most preko Save i Kolubare na 1,5 metar do spajanja "Znam da...