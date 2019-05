Završena šetnja učesnika skupa Jedan od pet miliona, građani pozvani u Slobodnu zonu (VIDEO)

Beta pre 6 minuta

Novi protest "Jedan od pet miliona" protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke počeo je večeras nešto posle 18 časova na Terazijama u centru Beograda obraćanjem glumca Branislava Lečića a nakon skupa i šetnje najavljeno je da će u Pionirskom parku kod Predsedništva biti formirana takozvana "Slobodna zona".Nakon šetnje u Pionirskom parku biće formirana "Slobodna zona", za koju su lideri Saveza za Srbiju ranije naveli da će biti formirana jer "vlast i dalje ignoriše zahteve naroda koji protestuje već skoro pet meseci".Na protestu održanom 13. aprila upućen je zahtev za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine.Skupu prisustvuju predstavnici opozicije a okupljeni građani nose transparente "Za vladavinu prava i pravde", "Vršac protiv kompletog idiota", "Pljačka penzionera nije reforma", "Poštujte zakon - stop bankarskom teroru", kao i zastave Srbije.Saobraćaj u Ulici Terazije je obustavljen.Lečić upitao Vučića koje će posledice snositi građani zbog odbijanja njegovog plana za KosovoGlumac Branislav Lečić upitao je večeras, na protestu "Jedan od pet miliona" u Beogradu, predsednika Srbije Aleksandra Vučića da saopšti koje će to posledice trpeti Srbija zbog toga što, kako je rekao, građani nisu želeli da podrže njegov plan o razgraničenju sa Albancima na Kosovu."Koji je to tvoj plan za Kosovo Aleksandre Vučiću, kakvo je to razgraničenje? Ovaj narod mora da zna ono što ga se tiče i ono što mu je sudbinski važno. Sa kim si ga ti to podelio? I još kažeš: 'Posledice će biti strašne'. Da ćemo kroz deset ili 20 godina snositi konsekvence zato što smo odbili tvoj nepostojeći plan. Koje konsekvence Aleksandre Vučiću? Saopšti nam javno, da znamo", rekao je Lečić građanima na Terazijama u Beogradu.On je pozvao okupljene građane da pozdrave vlasnicu novosadske K9 televizije Maju Pavlović, koja i dalje štrajkuje glađu ispred sedišta REM-a, jer se ona tako bori ne samo za svoje interese već i za slobodu svih medija u Srbiji."Ona je spremna da do smrti štrajkuje da bi pokazala da u ovoj zemlji nema slobode medija, kritike i konstruktivnog dijaloga. Da je sve pretvoreno u agitprop mašineriju navijača onoga ko je na vlasti... Ali, gde su njene kolege da zajedno sa njom stanu i dokažu da je sloboda medija u Srbiji neophodna. Jeste li se svi pretvorili u proganandu mašineriju Aleksandra Vučića? Jeste li svi postali mentalni robovi? Čime vas je kupio i potkupio? Više nema alibija nikome i ničemu za ovo poniženje i ukidanje slobode srpskom narodu i državi. Nijedan alibi više neće proći", rekao je on.Lečić je rekao da se svi političari u Srbiji nominalno zalažu za ulazak u Evropsku uniju ali da sve to što pričaju moraju na delu i da dokažu.On je posebno kritikovao one Srbe koji su organizovali protest ispred pekare Albanca Mona Đuraja u Borči i rekao da nijedan pravi Srbin ne sme da bude nasilan prema drugima."Sram bilo one Srbe koji to rade i koji Srbiju na primitivan način. Mi smo uvek u svojoj istoriji stradali i patili ali smo se držali Svetostavlja i to je ono što nas je razlikovalo. Ako danas toga nema, nema načina da opstanemo. Moramo da pobeđujemo samo dostojanstveno, bez nasilja i mržnje, dostojanstveno koračajući... Srpstvo znači biti čovek, a ako si čovek onda razumeš sve ljude bez obzira na naciju i veru", rekao je on i dodao da niko ne sme u Srbiji da se loše oseća zbog svoje nacionalne pripadnosti.Govoreći o nastavku protesta, Lečić je rekao da će građani ostati odlučni u borbi za svoja prava i da kičmu koju su sada uspravili više nikada neće saviti."Sa nama se mora razgovarati, niko nas ne sme vređati", rekao je Lečić.Nakon njegovog govora formirana je kolona na čijem je čelu istaknut transparent "Svi kao jedan - Srbija". Okupljeni su krenuli prema Pionirskom parku.Završena šetnja učesnika skupa Jedan od pet miliona, građani pozvani u Slobodnu zonuUčesnici protesta "Jedan od pet miliona" završili su večeras protestnu šetnju oko 19.30, nakon čega su formirali takozvanu "Slobodnu zonu" u Pionirskom parku kod Predsedništva Srbije i najavili da će svako veče čitati "slobodne vesti".Nakon što je na Terazijama govorio glumac Branislav Lečić, oformljena je kolona učesnika skupa koji su krenuli u šetnju.Oni su velikim aplauzom uputili simboličnu podršku vlasnici novosadskog Kanala 9 Maji Pavlović, koja štrajkuje glađu ispred sedišta REM-a kod zgrade Doma sindikata, nakon čega su prošetali pored Skupštine Srbije, pored zgrade Londona i Ulicom kralja Milana stigli do zgrade Predsedništva Srbije.Sa kamiona sa ozvučenjem ispred Predsedništva su pročitane takozvane slobodne vesti o stanju u srpskim medijima, o štrajku Maje Pavlović a komentarisane su i pojedine izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ostalih visokih zvaničnika.Umesto obraćanja Maje Pavlović, što je prvobitno bilo najavljeno, pročitani su njeni zahtevi.Okupljeni građani se trenutno nalaze kod šatora podignutog u Pionirskom parku, zajedno sa predstavnicima opozicije.Ispred šatora je ozvučenje a istaknuta je i parola "Počelo je". Građani stoje ispred Predsedništva oko koje se nalazi metalna ograda.Veliki deo parka u blizini šatora je natopljen vodom iz prskalica za polivanje koje neprekidno rade.