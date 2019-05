LSV: Vlada Srbije nastavlja praksu centralizacije države

Generalni sekretar LSV Bojan Kostreš u saopštenju za javnost podseća da je do izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu došlo posle inicijative koju je pre godinu dana usvojila Skupština grada Beograda, pri čemu je interesantno to da temelj ovih zakonskih izmena predstavlja decentralizacija glavnog grada. On je rekao da LSV zato postavlja pitanje premijerki Ani Brnabić zašto se decentralizacija, kao pojam u sistemu zemlje, odnosi samo na...