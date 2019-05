Oštra poruka ambasadora SAD Prištini

"Kakvu poruku šalje Kosovo svetu kada imenuje za svog ambasadora osuđenog ratnog zločinca? Da li to pokazuje poštovanje vladavine prava? Mi se svakako snažno zalažemo protiv takvog poteza — sačekaćemo da vidimo", napisao je Kosnet na Tviteru. What message does Kosovo send to the world when it nominates a convicted war criminal to represent it as Ambassador? Does this show respect for Rule of Law? We certainly advocate strongly against such...