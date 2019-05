Brnabić: Da se ne zaborave zločini u Jasenovcu i da se ne relativizuje karakter NDH

Beta pre 3 sata

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Donjoj Gradini povodom Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac da se ne sme dozvoliti zaboravljanje tog zločina, kao ni relativizacija karaktera Nezavisne Države Hrvatske (NDH) jedne od najužasnijih tvorevina nacističke vlasti u Evropi u to vreme.Brnabić je na komemoraciji u Donjoj Gradini rekla i da se zahteva od vlasti država članica Evropske unije da ne dozvole neonacističke proslave sledbenika Ustaškog pokreta, jer je upravo Evropska unija nastala na temeljima antifašističke borbe i uništenja političkih tvorevina nacizma."Bez obzira da li je 1941. ili 2019. godina. Isti je bio i tada i danas. Isti je karakter veličanja Ustaškog pokreta tada i danas, zato što je ista idelogija, i isti je cilj. I ista je opasnost kao i pre nekoliko decenija", rekla je Brnabić.Najavila je ulaganje značajnih sredstva i energije u obnovu i izgradnju Memorijalnog centra Donja Gradina na lično zalaganje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, što će kako je navela, i ovo će biti samo početak obnove sećanja i poštovanja."O Jasenovcu je moralo mnogo više da se uči, da se priča, da se izučava, uđe u srž te neshvatljive mržnje koja kod nekih, nažalost, i danas tinja, da se ne bi dešavalo ono što se uveliko dešava, da se relativizuje karakter NDH kao jedne od najužasnijih tvorevina nacističkih vlasti u Evropi toga vremena, da se relativizuje postojanje, svirepost i masovnost Jasenovca i dovodi u pitanje čak i činjenica o strašnom stradanju Srba, Jevreja i Roma i pokušaju njihove sistemske eksterminacije na ovim područjima", rekla je Brnabić.Ona je dodala da je "za neverovati" da živimo u vreme kada "mnogi umanjuju Jasenovac, a veličaju Blajburg"."I upravo zbog toga osnovna ljudskost nalaže da podignemo svoj glas – bez obzira na to koje smo vere ili nacije, gde smo rođeni i kako se, i da li, krstimo. Ono u nama što nas čini ljudima nalaže da ne dozvolimo, da se svim svojim bićem borimo protiv tako mučnih pokušaja prekrajanja istorije i relativizacije najgnusnijih zločina", istakla je Brnabić.Ona je upitala kako se uopšte došlo do toga da je pitanje pozdrava "Za dom spremni" nešto na šta odgovor treba da daju nekakve komisije."Pitajte one malobrojne koji su preživeli taj pozdrav kako se osećaju kada ga ponovo čuju nakon nekoliko decenija. Da li im se sledi krv u žilama? Da li oni koji ga danas izgovaraju znaju kako se osećaju oni koji ga čuju? Da li oni koji pred svim tim ćute, znaju šta rade i šta dozvoljavaju? Ne postoji dilema oko NDH i Ustaškog pokreta, baš kao što cela planeta nema dilemu šta je bio Treći Rajh", rekla je Brnabić.Ona je istakla da se svakoga dana mora insistirati na istini o Jasenovcu, baš kao što se insitira na istini o Aušvicu."Kao što svet zna za Dahau ili Mauthauzen, isto tako mora da zna i za Ciglanu, Staro sajmište ili Jadovno", dodala je ona.Ona je rekla da oni koji ubijaju druge samo zato što su druge vere, nacije ili se bilo kako razlikuju, oni su svi sa jedne strane a da su onikoji su protiv toga, moraju biti zajedno sa druge, takođe bez ozbira na veru, naciju ili bilo kakve druge razlike."I to treba da bude odavde pa zauvek jedina podela – podela na ljude i neljude", istakla je Brnabić.Srpski patrijarh Irinej koji je služio u Donjoj Gradini parastos rekao je takođe da se zločin ne sme zaboraviti, ali da se mora oprostiti."Ovaj zločin je dovoljan za sve ljude svih vremena do kraj sveta i vremena", kazao je Irinej i dodao da se takav zločin nigde i nikada ne sme ponoviti.Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da ne želi osvetu, ali da ne može da oprosti zločin počinjen srpskom narodu."Pobediti mržnju u sebi i očuvati sećanje je ono što moramo kao narod činiti, ali niti možemo da zaboravimo niti mogu da oprostim. Ako je oprost naći u svom srcu mesta za onoga ko ti čini loše, ja ne mogu da nađem mesta u svom srcu za ustaški režim i one koji su pobili moj narod", rekao je Dodik.On je kazao da su srpski narod, jevrejski i romski trebalo da budu uništeni, ali da NDH u tom naumu nije uspela i da ima pravde što je Donja Gradina ostala u Republici Srpskoj i najavio izgradnju memorijalnog kompleksa."Ima pravde što je ovaj ovde prostor je ostao u Republici Srpskoj jer da nije ne bi imali prilike ni da dođemo ovde. To je neka opšta pravda da ovde zajedno sa Srbijom obeležavamo ovo stradanje i zato ćemo ovde otpočeti izgradnju velikog memorijalnog kompleksa koji postojanjem mora da ukaže na težinu zločina i da očuva sećanje", rekao je DodikOn je dodao da Donja Gradina mora da bude i mesto mira i istakao da niko ne želi sukobe ni osvetu."Ne želi se osveta i nema osvete i ne treba da bude, mi moramo da živimo ovde u miru sa drugima", rekao je Dodik i dodao da Republika Srpska šalje poruke mira svima i da želi da živi u miru.On je istakao i da oni koji žive sa RS moraju da znaju da je poštovanje Dejtonskog sporazuma minimum na koji narod Republike Srpske spreman."RS ne traži ništa drugo osim garanta dejtonskih prava i ništa manje od toga mi nećemo", rekao je Dodik.Logor Donja Gradina oformljen je 1942. godine u sistemu ustaškog logora Jasenovac, a bio je aktivan sve do završetka Drugog svetskog rata 1945. godine i sloma NDH.Prostirao se na 116 hektara, sa skoro 65.000 kvadratnih metara masovnih grobnica, a u njemu je, kako prenosi Radio-Televizija Republike Srpske, ubijeno i zakopano 360.000 ljudi, uglavnom Srba.