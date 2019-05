Danas oblačno, svežije, mestimično kiša i pljuskovi

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Jutarnja temperatura od 8 C do 14 C, a najviša dnevna od 14 C do 19 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren, pre podne južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni pravac i...