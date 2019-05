Maja Pavlović nezadovoljna ponudom OFPS-a, ponovo sa Zekićevom

Ona je rekla da to nije ono što traži i što joj je obećala članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić. "To nije ono što sam navela u zahtevu. Tražim da OFPS povuče sva izvršenja i vrati na račun novac koji je skinuo Kanalu 9 po presudama koje su nezakonite. Njihovi advokati treba da dobiju nalog za zastoj u postupku do rešenja Ustavnog suda", rekla je Maja Pavlović. Ona je najavila da će danas opet razgovarati...