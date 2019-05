Jeremić: Vučić poručio da će kosovska strana dobiti sve, a krivicu svaljuje na narod

„Pitam Vučića ga da li ga je bar malo sramota što okrivljuje narod za poraz istorijskih razmera, a ono što on opisuje bi bilo upravo to. Vučić na potpuno bizaran način relativizuje svoju odgovornost. Danas više ne postoji nijedan razlog da kosovska strana, bar dok je Vučić na vlasti, ide i jotu ispod onoga što je on rekao da će dobiti. To se u me]unarodnim pregovorima ne radi“, rekao je Jeremić u emisiji „Utisak nedelje“. Jeremić je podsetio...