Milojko Pantić: Načinio sam saobraćajni prekršaj, ali nema štete ni povređenih

Sportski novinar Milojko Pantić saopštio je danas da je načinio saobraćajni prekršaj, ali da nikoga nije povredio, uvredio, udario, ni oštetio nečiju privatnu ili javnu imovinu.On je kazao da je protiv njega pokrenuta sramna kampanja i da zato javnosti upućuje otvoreno pismo kako bi zaštitio, pre svega svoju porodicu, a onda i sve ostale koji već sutra mogu da postanu, kako je naveo, žrtve beskrupuloznih tabloidnih tumačenja sopstvenih života i postupaka.Mediji su objavili da je Pantić udario u policijski auto i pobegao sa lica mesta, a potom vozio u suprotnom smeru, te da ga je policija uhapsila.Pantić je istakao da ne beži od odgovornosti i da upućuje izvinjenje celokupnoj javnosti, učesnicima u saobraćaju, građanima, ali i svojim prijateljima i porodici."Pogrešio sam što posle svadbe prijatelja nisam pozvao taksi-vozilo, već sam ušao u sopstveno. Ljudi koji su primetili da treba da zbog toga budem isključen iz saobraćaja profesionalno su me zaustavili, kao što to rade u desetinama i stotinama slučajeva dnevno ili u hiljadama slučajeva pre mene. U saobraćajnom prekršaju koji sam učinio, nisam bilo koga povredio, uvredio, udario, oštetio nečiju privatnu ili javnu imovinu", napisao je Pantić.On je kazao da zna po čijoj je komandi juče u medijima u isto vreme krenula vest o njegovom "navodnom" hapšenju i da je počinio krivično delo sa teškim posledicama, kao i natpisi o situacijama koje se uopšte nisu odigrale."Istog trenutka, puštaju se snimci kamera, kojih nije bilo u stostruko težim slučajevima za koje smo svi zainteresovani, i kreće salva uvreda istih onih koji tri decenije kreiraju našu stvarnost, trudeći se da unište život svakog onog ko im nije po volji. Opet sam postao 'Ludi Milojko', 'kreten', 'budala', kao što sam pre toga bio i ostao za taj način razmišljanja Milojko 'Šiptar', 'ustaša', 'izdajnik'", naveo je Pantić.On je kazao da su naslovne strane današnjih tabloida osvanule kao da se radi o "masovnom ubici, a ne o osobi koja je učinila jedan saobraćajni prekršaj" i ističe da zna odakle je stigla naredba da se njegovom slučaju posveti pažnja."Znam ko su oni koji ne mogu da mi oproste to što na svakom mestu i u svakoj prilici kažem istinu, bez obzira koliku cenu to nosi sa sobom. Znam, nažalost, ko su kreatori ove atmosfere u kojoj svako ko drugačije misli postaje neprijatelj kome se ne prašta i kome će se život uništiti prvom prilikom kada neko tako odluči. Znam ko likuje danas zbog onoga kroz šta ja prolazim. I znam koliko ih boli što ću nastaviti da obavljam časno svoj novinarski poziv dokle god budem imao snage za to", napisao je Pantić.On je kazao da svoj ugled nije, kao pojedini, sticao baveći se životima novinara u vladama Slobodana Miloševića, niti "u brdima iznad Sarajeva, na stepenicama huliganskih jazbina ili u redakcijama opskurnih tabloida, gde je cilj da se neko zabrani, uništi, obezvredi".Naveo je da je ugled stekao radeći svoj posao pošteno, savesno, kolegijalno, bez ijedne mrlje, problema, neprofesionalnog poteza i da će tako i nastaviti."Ovo što mi se desilo je jedan dobar nauk, škola i poruka da moram u budućnosti da se sa mnogo više obazrivosti i razumevanja odnosim prema svojoj okolini i onima koji me okružuju", ocenio je Pantić.On je naveo da otvorenim pismom stavlja tačku na sve spekulacije i insinuacije o saobraćajnom prekršaju.