Vlasnica Kanala 9 prekinula štrajk glađu

Beta pre 1 sat

Vlasnica novosadske K9 televizija Maja Pavlović izjavila je danas da će prekinut štrajk glađu i izrazila nadu da će u saradnji sa državnim institucijama biti rešeni problemi koje ima njena televizija.Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je na sastanku sa Majom Pavlović da je Vlada spremna da pomogne ali da se mora znati da u državi postoji i podela vlasti i da nema prostora da se utiče na sudove da rešavaju sporove u skladu sa željama strana u postupku.Maja Pavlović bila u štrajku glađu 23 dana zbog problema koje ima njena televizijska stanica.Brnabić: Štrajk glađu ozbiljna ucena, Vlada ne može da reši sve zahteve Maje PavlovićPredsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, na sastanku sa direktorkom novosadske K9 televizija Majom Pavlović, da ne podržava njen štrajk glađu jer je to "ozbiljna ucena", tim pre što Vlada ni po Ustavu ni po zakonu ne može da reši baš sve njene zahteve.Na sastanku u Vladi Srbije, premijerka je ocenila da "nismo došli do toga" da postoji potreba za štrajkom glađu jer je Vlada uvek bila otvorena za razgovore."Naročito nismo došli do toga da se preti štrajkom glađu do smrti zbog zahteva koje Vlada apsolutno ne može da ispuni", rekla je ona.Brnabić je rekla da mnoge stvari koje Pavlović traži ne mogu da se reše, poput zahteva da se utiče na sud da ubrza postupke, jer se time krše Ustav i zakoni.Ona je pozvala ljude koji podržavaju Maju Pavlović da kažu i njoj i građanima šta je to što Vlada može da uradi.Premijerka je podsetila da su neki od zahteva vlasnice K9 televizije pozitivno rešeni i dodala da se nikada ranije nije dešavalo da javnost može da prisustvuje razgovorima u Vladi Srbije.