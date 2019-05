Danas oblačno i hladno, do 15 stepeni

Najniža temperatura biće od 4 do 8, a najviša od 8 do 15 stepeni Celzijusa. Posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, na severozapadu suvo, pre podne sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće umeren i jak, severozapadni vetar, u istočnim krajevima povremeno olujni. Uveče i u toku noći postepeno razvedravanje i slabljenje severozapadnog vetra, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, još ujutru...