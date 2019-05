Dačić crnogorskim novinarima: Pitajte vaše vlasti kako je Marović došao u Beograd

Beta pre 3 sata

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je povodom sutrašnjeg izricanja presude za pokušaj terorizma na dan parlamentranih izbora u Crnoj Gori 2016. godine da se mora poštovati prezumpcija (pretpostavka) nevinosti, dok za bivšeg predsednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića nije mogao da kaže da li će ga Srbija izručiti Crnoj Gori.Upitan da prokomentariše izjavu jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića da očekuju da zvanični organi Srbije zaštite svoje državljane koji čekaju presudu, jer prolaze golgotu, Dačić je rekao da o tome ne može da govori, jer ne zna kakva će biti presuda."Poštujem prezumpciju nevinosti, pa ćemo kasnije da vidimo, ako se neko obrati našim organima", kazao je Dačić na konferenciji za novinare organizovanoj nakon potpisivanja Budvanske deklaracije u okviru četvrtog Foruma Strategije EU za Jadransko jonski region (EUSAIR) koji se održava u Bečićima.On je rekao i da je opredeljenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i državnih organa u Crnoj Gori da se, ako postoje neke razlike ili problemi, kao prijatelji ophode prema tome i budu jedni prema drugima dobronamerni, a istovremeno zaštite svaki pojedinačni interes."Da vam kažem iskreno, ja nisam iz Crne Gore i to je možda i dobro, jer ima mnogo onih koji su u Beogradu Srbi, a u Podgorici Crnogorci. I to nije sporno", rekao je on.Prvostepena presuda u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. četrnaestočlanoj grupi predvođenoj dvojicom ruskih državljana biće doneta sutra nakon godinu i po dana suđenja.Grupa ruskih i srpskih državljana, zajedno sa liderima crnogorskog opozicionog Demokratskog fronta (DF) Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, tereti se da je u noći izbora u Crnoj Gori planirala upad u Skupštinu, hapšenje ili likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i nasilnu smenu vlasti, s ciljem da se Crna Gora spreči da uđe u NATO.Uoči sutrašnjeg izicanja presude, jedan od lidera DF-a Andrija Mandić je u razgovoru za Vijesti ponovio da u DF-u imaju plan za odbranu od hapšenja, ali nije precizirao šta to podrazumeva. Po Zakoniku o krivičnom postupku, njima u slučaju osuđujuće presude, dakle pre pravosnažnosti, može ali ne mora biti određen pritvor.Dačić je rekao da ne može da odgovori precizno na pitanje da li će Srbija izručiti Svetozara Marovića Crnoj Gori."Imam samo informaciju od ministra unutrašnjih poslova da Marović nije dobio srpsko državljanstvo, čak nije ni aplicirao. Sada nemam novih detalja o Maroviću", kazao je Dačić.Upitan da li ćemo čekati putnu infrastrukuturu da bi izručili Marovića iz Beograda, Dačić je kazao da on ne zna ni kako je Marović došao u Beograd."To pitajte vaše vlasti, nemojte da me pitate mnogo kada sve znate", kazao je Dačić.On je na kraju upitao novinare "nadam se da ste me slušali bez prevodioca".Crnogorsko ministarstvo pravde ponovo je tražilo od srpskog ministarstva da izruči Marovića. Srpski MUP je demantovao medijske navode objavljene u međuvremenu da on ima srpsko državljanstvo.Nakon što je priznao krivicu da je bio vođa kriminalne organizacije, koja je brojnim malverzacijama oštetila budžet Budve za više destina milona evra, pravosnažno je osuđen na tri godine i devet meseci zatvora. Međutim, umesto na odsluženje ostatka kazne, Svetozar Marović polovinom 2016. godine odlazi u srpsku prestonicu, zbog navodnog bolničkog tretmana i od tada se nije vraćao u Crnu Goru.Strategija EU za Jadransko-jonski region podstrek integraciji regionaMinistar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Budvi da Strategija EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i učešće u njoj nesumnjivo predstavlja dodatan podstrek evropskoj integraciji regiona."Produbljivanje saradnje u okviru Strategije EU za Jadransko-jonski region za Srbiju je od ogromnog značaja, s obzirom na prenošenje iskustva u vezi s funkcionisanjem institucija Unije kroz neposrednu saradnju i prepoznavanje zajedničkih interesa sa članicama EU u Jadransko-jonskom regionu", rekao je Dačić na sastanku Jadransko-jonskog saveta i na Ministarskom sastanku EUSAIR-a.Dačić je kazao da Srbija vidi EUSAIR kao okvir za bližu i produbljenu saradnju sa drugim državama regiona, kako članicama EU, tako i onima koje teže članstvu u Uniji, kao i za građenje infrastrukturnih, privrednih i kulturnih veza radi postizanja sinergije u aktivnostima od zajedničkog interesa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.On je naveo da pristupanje Evropskoj uniji ostaje ključni spoljnopolitički prioritet Srbije i da je jasna perspektiva članstva u EU bila i ostala glavni pokretački faktor niza reformskih aktivnosti i pozitivnog razvoja u regionu."Za Srbiju politika proširenja EU predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata Unije, ne samo u stabilizaciji regiona i postizanju ekonomskog prosperiteta, već i u postizanju stabilnosti i bezbednosti Unije kao celine", rekao je šef srpske diplomatije.On je kazao da i regionalna saradnja ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, ali je naveo da je za njeno puno ostvarenje neophodno učešće svih, kao i ispunjavanje obaveza koje su u tom procesu preuzete."U pružanju doprinosa jačanju regionalne saradnje, Srbija posebnu pažnju pridaje aktivnostima u okviru "Berlinskog procesa", ali i važnim aktivnostima drugih regionalnih inicijativa. Srbija podržava primenu zajednički usaglašenih regionalnih projekata, posebno kada je reč o infrastrukturnim projektima, ulaganjima u saradnju mladih, kao i usaglašavanje eventualno novih zajedničkih projekata", naveo je Dačić.On je dodao da Srbija ima odličnu saradnju sa svim državama Jadransko-jonskog regiona, a posebno s Italijom, s kojom deli koordinaciju drugog stuba Strategije EU za Jadransko-jonski region, usmerenog na povezivanje regiona.Dačić je rekao i da su predstavnici Srbije ozbiljno pristupili pripremama za preuzimanje predsedavanja Jadransko-jonskoj inicijativi i Strategiji EU za Jadransko-jonski region, radi što bržeg definisanja prioriteta i kalendara predsedavanja."Imajući u vidu da je Srbija još uvek jedina od osam država članica Strategije koja nema direktan izlaz na more, suština našeg predsedavanja će biti na značaju funkcionalne i sinergetske povezanosti morskog priobalja sa kontinentalnim zaleđem regiona", kazao je.On je pozdravio predstavnike Severne Makedonije i San Marina, novih članica Jadransko-jonske inicijative, i čestitao Crnoj Gori na "odličnoj organizaciji predsedavanja" Jadransko-jonskoj inicijativi i EUSAIR-u."Potvrđujem spremnost Srbije da u koncipiranju svog predsedavanja nastavi sa produbljivanjem saradnje u Jadransko-jonskom regionu, oslanjajući se na iskustva prethodnih predsedavajućih i sarađujući sa budućim predsedavajućim, uz pomoć i znanje Stalnog sekretarijata Jadransko-jonske inicijative iz Ankone", dodao je šef srpske diplomatije.