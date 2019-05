Zrenjanin: Palicom napao sugrađanina

Sumnja se da je N.J. (20) pre dva dana on 6. maja ove godine, oko 23 časova, u okolini Zrenjanina, drvenom palicom fizički napao šezdesetogodišnjeg sugrađanina. Kod šezdesetogodišnjaka su u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice konstatovane teške telesne povrede i on je prebačen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu,...