Milvoki u finalu Istoka, Golden stejt poveo, povreda Durenta

Košarkaši Milvokija plasirali su se u finale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u noći između srede i četvrtka pobedili Boston sa 116:91 i tako došli do ukupnog trijumfa od 4:1.Milvoki je do svog prvog finala konferencije od 2001. godine predvodio Janis Adetokumbo sa 20 poena, uz po osam skokova i asistencija, dok je Kris Midlton dodao 19, a Erik Bledso postigao je 18.Kajri Irving bio je najefikasniji u Bostonu sa 15 poena, jedan manje ubacio je Džejson Tatum, dok je Markus Moris upisao "dabl-dabl" od 14 poena i 11 skokova.Milvoki je lakše od očekivanog savladao Boston, koji je još jedno veče bio loš na terenu i nikako nije uspevao da pronađe pravi ritam, o čemu dovoljno govori i šut Irvinga.On je pogodio samo šest šuteva iz 21 pokušaja iz igre, a upisao je i samo jednu asistenciju, uz tri izgubljene lopte.Milvoki će u finalu konferencije igrati protiv boljeg iz duela između Toronta i Filadefije, u kom kanadski tim ima prednost od 3:2.U polufinalu Zapadne konferencije Golden Stejt poveo je sa 3:2 protiv Hjustona, nakon trijumfa od 104:99.Meč je obeležila povreda desnog lista Kevina Durenta, ali se još uvek ne zna koliko će odsustvovati s terena. On je povredu doživeo krajem treće četvrtine, ali je njegova ekipa predvođena Klejom Tompsonom i Stefom Karijem ipak uspela da dođe do trijumfa.Tompson je meč završio sa 27 poena, dok je Kari postigao sa 25 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Durent je upisao 22 poena.Najefikasniji bio je Džejms Harden sa 31 poenom, ali u poslednjoj četvrtini gotovo da nije imao učinak, dok je Eron Gordon dodao 19, a Pi Džej Taker sa 13 poena i 10 skokova.Šesta utakmica polufinala Zapadne konferencije između Golden Stejta i Hjustona igraće se u Teksasu za dva dana.