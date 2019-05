U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ujutru na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. U toku noći se prognozira prestanak padavina. Vetar će biti slab i umeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 11, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ. I u Beogradu će biti umereno do...