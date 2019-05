Mladić izboden na Voždovcu od ranije poznat policiji

Sve se odigralo juče uveče, u Ulici Bože Jankovića, 22-godišnjak je policiji rekao da je mirno šetao tom ulicom kada su mu prišla tri mladića i od njega tražili novac. On je, kako je kazao, to odbio. tada je jedan od napadača izvukao nož i izbo mladića. Ranjeni mladić je uspeo da pređe deo ulicem stigne do obližnje prodavnice ispred koje se srušio na ulicu. Tada su pozvani Hitna pomoć i policija. Istraga je u toku i ona bi trebalo da pokaže...