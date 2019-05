Igra prestola: Pet najvažnijih pitanja posle četvrte epizode

BBC News pre 17 minuta

Getty Images Osma sezona „Igre prestola" obara sve rekorde gledanosti

Svet je potpuno opsednut poslednjom sezonom Igre prestola, a do kraja su ostale samo dve epizode!

Upozorenje - spojleri

Ostalo je još samo nekoliko sati priče o Vesterosu i događaji se odvijaju neverovatnom brzinom.

Ako vam je bilo teško da ispratite šta se dogodilo, ili vam je potreban podsetnik pred poslednju sezonu - tu smo.

Evo pet najpopularnijih stvari koje su građani tražili na internetu posle četvrte epizode.

1. Šta je Misandei rekla?

Getty Images Da li je samo značilo: „Spali ih sve, Deneris"?

Misandei - robinja koja je postala savetnica kraljice Deneris Targarjen - ubijena je na samom kraju epizode.

Ubio ju je Planina, tj. Gregor Klegejn, a poslednje što je rekla pre smrti bilo je - drakaris.

Do sada smo svi naučili komandu koju Deneris koristi kako bi zmajevi bljuvali vatru, ali zašto je Misandei baš tad to rekla?

Ljubitelji Igre prestola smatraju da je to bio njen poslednji dokaz vernosti kraljici, kao i jasna poruka - spali neprijatelja.

2. Šta znači drakaris?

Getty Images Zmajevi i velike bitke nisu bili jeftini - procenjuje se da je svaka epizoda poslednje sezone koštala 15 miliona dolara, piše magazin „Varajeti"

Na visoko-valirijskom jeziku drakaris znači „zmajeva vatra".

Inače, poslednje Misandeine reči bi mogle da imaju velike posledice - Deneris je veći deo života provela pokušavajući da dokaže da nije kao njen otac, Ludi Kralj koji je ubijao uz uzvike „spalite ih sve".

Do sada se trudila da bude milosrdna kraljica, koja neće ubiti na hiljade nevinih civila kako bi ostvarila svoje ciljeve.

Međutim, mržnja prema Sersei i želja da dođe na tron bi sve mogla da promeni.

3. Ko je sve umro u poslednjoj epizodi?

Getty Images Ko će na kraju završiti na Gvozdenom prestolu?

Kao što već znate, Misandei su odrubili glavu, ali ko je još stradao?

Pre svega zmaj Regal, kojeg je Juron Grejdžoj pogodio ogromnim strelama iz još većih samostrela sa brodova.

Regalova smrt je šokirala mnoge fanove, koji su u neverici gledali kako zmaj pada u more.

Tako je Drogon ostao poslednji živi zmaj.

To nas dovodi do sledećeg pitanja koje su građani pretraživali na internetu.

4. Da li je Regal zaista mrtav?

Getty Images Kako vreme leti - Regal je pre samo nekoliko godina bio obično jaje

Pa, izgledao je prilično mrtvo.

Pogodilo ga je nekoliko ogromnih strela - jedna pravo u grudi, jedna u vrat i krv je šikljala sa svih strana. Upao je u vodu i više ga nismo videli.

Doduše, već je jedan zmaj pao u vodu, pa oživeo - Regalov brat Viserion se posle smrti vratio kao zombi ledeni zmaj, kojeg je jahao Noćni kralj.

Oh, pa i Noćni kralj i njegova vojska Belih hodača su mrtvi.

Sumnju u to da li je Regal zaista mrtav dodatno je podgrejao razgovor Sersei i Jurona, kada ga je ona pitala „da li je siguran da je reptil mrtav", a ljubitelje teorije o vaskrslom zmaju potpuno je raspametio trejler za sledeću epizodu.

U njoj vidimo kako Juron Grejdžoj gleda u nebo, na licu mu se vidi stanje šoka, a u pozadini se čuje kako zmaj vrišti.

Nešto optimističniji fanovi se uzdaju u to da će Regalovo telo teško naći i izvući sa morskog dna.

5. Šta se dogodilo u poslednjoj epizodi Igre prestola?

Getty Images Šta će Sersei uraditi?

Pošto se i to pretraživalo na internetu, evo ukratko svega što treba da znate:

Svi koji su poginuli tokom bitke u trećoj epizodi su spaljeni, nakon čega se dugo slavio poraz Noćnog kralja i njegovih Belih hodača

Deneris je pokušala da ubedi Džona Snežnog da nikom ništa ne kaže o svom pravom poreklu, naročito ne Sansi i Arji

Džon, dobar kao i uvek, misli da su oni svi sada porodica i da bi trebalo da budu u dobrim odnosima, bez tajni

Nakon što im je Džon rekao ko je on zapravo, Arja napušta Zimovrel i kreće na specijalnu misiju u Kraljevu luku

Na polasku Arja sreće Pseta, koji je takođe krenuo negde na misiju. Gde će njih dvoje, šta mislite?

Sansa Džonovu tajnu otkriva Tirionu... Koji je to onda rekao Varisu. Da, Varisu, gospodaru svih špijunskih aktivnosti na čitavom Vesterosu

Varis zaključuje da Džonova komplikovana porodična istorija više nije „tajna", nego „informacija"

Tirion i Varis prvi put preispituju da li je Deneris prava osoba za Gvozdeni tron. Da li je neko od njih dvojice izdati?

U međuvremenu, Sersei priprema vojsku za rat i naređuje da građane puste u Crvenu utvrdu u Kraljevoj luci

Dakle, ako Deneris želi da dođe do nje, moraće prvo da pobije na hiljade civila

Regala ubiju, a Juron Grejdžoj zarobi Misandei

Tirion poslednji put pokušava da ubedi Sersei da oslobodi Misandei i abdicira, kako bi se izbeglo krvoproliće

Odgovor Sersei je bio jasan - Misandei su odrubili glavu pred njenim dečkom i najboljom prijateljicom Deneris, koja je pobesnela

Na kraju je u vazduhu ostalo da lebdi veliko pitanje - da li će Deneris postati Luda Kraljica?

