Englesko finale i u Ligi Evropa, Čelsi bolji posle penala

Fudbaleri Čelsija plasirali su se u finale Lige Evropa, pošto su večeras na svom terenu pobedili Ajntraht posle boljeg izvođenja penala.Prvi meč završen je nerešeno 1:1, a posle 120 minuta igre na Stamford Bridžu rezultat je bio identičan.Ruben Loftus Čik je doneo prednost Čelsiju u 28. minutu, a izjednačio je Luka Jović u 49. minutu.Čelsi je posle penala slavio sa 4:3, a heroj penal serije bio je golman domaće ekipe Kepa Arisabalaga koji je odbranio udarce Martina Hinteregera i Gonsala Pasijensije.Golovima Sebastijana Alea, Luke Jovića i Džonatana De Guzmana i nakon promašaja Sesara Aspilikuete, Ajntraht je imao prednost od 3:1, ali su onda usledila dva loša šuta Hinteregera i Pasijensije. Tačku na ovaj dvomeč stavio je Eden Azar.Čelsi će u finalu Lige Evropa, 29. maja u Bakuu, igrati protiv Arsenala, koji je u polufinalu eliminisao Valensiju.Prvi veliku šansu na meču u Londonu imao je nemački klub kada je Dani Da Kosta sa ivice šesnaesterca šutirao iz prve pod prečku, ali istakao se Kepa.Uzvratili su potom Olivije Žuru i David Luiz, ali je Čelsi ipak stigao do vođstva u 29. minutu. Strelac je bio Ruben Loftus Čik nakon odličnog dodavanja Edena Azara.U finišu prvog poluvremena Loftus Čik je bio u još jednoj dobroj šansi, ali se na odmor otišlo rezultatom 1:0.Na samom početku drugog dela meča, u 49. minutu, Ajntraht je izjednačio. Luka Jović je primio savršen pas Mijata Gaćinovića u prazan prostor i šutirao u donji levi ugao.Obe ekipe su do kraja regularnih 90 minuta pokušavale da stignu do gola, bilo je prilika, ali rezultat se nije promenio pa je meč otišao u produžetke.U prvom produžetku je najpre zapretio Sesar Aspilikueta, a potom je Ajntraht propustio fenomenalnu priliku. Filip Kostić je sjajno prošao po levoj strani, pronašao Alea koji je dobro šutirao i kada su svi već videli loptu u golu isprečio se David Luiz koji je izbio sa gol linije.Ale je u finišu prvog produžetka ponovo imao šansu da izraste u heroja Ajntrahta. Sjajno je skočio posle kornera, ali je njegov udarac glavom ovog puta zaustavio Zapakosta.U drugom produžetku bolje prilike je imao Čelsi, postigao je domaći tim i gol ali je opravdano poništen zbog faula Aspilikuete nad golmanom Ajntrahta Kevinom Trapom.Golova do kraja nije bilo, pa je ovaj dvomeč rešen posle penala.