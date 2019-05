Lažima je svima mazala oči, A onda je isplivao dokaz! Suzanu kamere ipak uhvatile s Mikijem na gomili! Šok akcija iz wc! (foto)

Ne znam šta pokušavate?" oštra bi bila Suzana svaki put kada bi je sačekalo to pitanje. Pčelar je takođe uvek negirao da se bilo šta dogodilo, ali sve to palo je u vodu kada je isplivao snimak koji je brzinom svetlosti obišao čitav region. Ova fotografija jednako je šokirala javnost kao i snimak na kojem se jasno vidi da Suzana i Miki odlaze zajedno u tuš kabinu. View this post on Instagram A post shared by Zadruga Zvanična...