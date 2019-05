Zadnje sedište automobila nije toliko bezbedno za decu, pokazalo novo istraživanje

BBC News pre 7 minuta

Getty Images Zašto su proizvođači automobila zaboravili na zadnja sedišta

Kada je u pitanju vožnja kolima lako biste mogli da pomislite da je najbezbednije sedeti pozadi.

Zbog toga mnogi roditelji insistiraju da deca tokom vožnje sede upravo tu.

Ali novo istraživanje Američke motorističke organizacije pokazuje da to i nije bezbedno koliko mislimo da jeste.

Zašto?

Povreda grudnog koša

Prema novom istraživanju Instituta za bezbednost na auto-putu, poboljšanja koja su proizvoćači automobila uveli uglavnom su koncentrisana na sedište vozača i suvozača, dok je ljudima na zadnjem sedištu poklonjeno mnogo manje pažnje.

Getty Images Institut preporučuje da proizvođači instaliraju erbegove za zadnja sedišta

Mnogi automobili napravljeni posle 2000. godine sadrže prednje i bočne erbegove za one koji sede napred, kao i pojaseve sa mehanizmom „limitera" - koji usled naglih pokreta zadržavaju vozača ili suvozača u sedištu čime se umanjuju udar i povrede.

Istraživači Instituta kažu da većina zadnjih sedišta nema ove pogodnosti.

Oni su analizirali podatke saobraćajnih nesreća u Americi u periodu od 2004. do 2015. godine u kojima su osobe koje su se vozile pozadi nastradale ili su ozbiljno povređene.

Od 117 sudara koje su proučavali, u više od polovine slučajeva osobe sa zadnjeg sedišta su poginule ili bile povređene mnogo više nego oni sa prednjih sedišta u istim tim udesima.

Institut za bezbednost na auto-putu pronašao je da su ti putnici najčešće pretrpeli povrede grudnog koša.

Getty Images Analizom 117 udesa pokazano je da su putnici sa prednjeg sedišta često prođu sa manjim povredama od onih koji sede pozadi.

Obični pojasevi koji se obično nalaze na zadnjem sedištu i sami mogu da nanesu povrede.

„Putnici sa zadnjeg sedišta pretrpeli su ozbiljne i smrtonosne povrede zbog opterećenja pojasa dok su oni koji su sedeli napred preživeli, što ukazuje na razliku u sistemu i kvalitetu pojasa između prednjeg i zadnjeg reda", navode u Institutu.

Istraživanje ukazuje i na to da bi se poboljšanjem bezbednosnih performansi na zadnjem sedištu na isti način kako je to urađeno i na prednjim, smrt putnika mogla biti izbegnuta u velikom broju slučajeva.

„Kako bi se smanjio rizik od povreda grudnog koša, ti pojasevi bi trebalo da imaju i limitere."

Srbi voze kao Flojd

EU: Uređaji za ograničenje brzine u automobilima do 2022.

Zašto ljudi fotografišu mesta saobraćajne nesreće

Zaboravljena sedišta

Šon Kildare direktor nevladine organizacije za bezbednost na putevima - Advocates for Highway & Auto Safety - za BBC je rekao da ga je istraživanje zabrinulo, uprkos tome što se bavilo ograničenim brojem nesreća.

Getty Images Pojasevi na zadnjim sedištima često nemaju isti mehanizam kao i na prednjim

„Unapredili smo pojaseve i erbeg sisteme za prednja sedišta, ali nismo mnogo toga uradili za zadnja", kaže on.

„Sa druge strane broj putnika na zadnjem sedištu se povećava zahvaljujući kompanijama za prevoz poput Ubera i Lifta."

Izveštaj takođe naglašava pogodnosti od pojasa na naduvavanje koji može da rasporedi silu udarca preko torzoa.

Getty Images Neki automobili su već opremljeni pojasevima na naduvanjavanje

Uvođenje vazdušnih zaštitnih jastuka koji bi se otvorili ispred putnika na zadnjem sedištu bi takođe moglo da spasi mnoge živote.

„Proizvođači bi takođe mogli da pronađu način da zadnja sedišta opreme frontalnim erbegovima - koji bi se, na primer, otvorili sa krova - ali do sada to nije urađeno ni u jednom industrijskom automobilu", navodi se u izveštaju.

Uprkos brigama koje putnici - i roditelji - mogu da imaju kada je reč o bezbednosti automobila nakon izveštaja, predsednik Instituta za bezbednost na auto-putevima Dejvid Harki je optimističan da će se stvari ubrzo poboljšati.

„Uvereni smo da će proizvođači vozila pronaći način da reše ovu slagalicu za zadnja sedišta kao što su to uspeli za prednja."

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

