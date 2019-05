On je za TV Prva rekao da se na vladi nikada nije razgovaralo o razgraničenju, da pregovore vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da to radi „briljantno“. Popović je naveo da su Briselski pregovori propali i da Brisel nema tu snagu da reši kosovsko pitanje, već u to moraju da se uključe SAD, Rusija i Kina. „Sa albanske strane nemate nikakve sagovornike. Srbija je u Briselskim pregovorima dala sve, a nije ništa dobila i oni su propali“,...