Đoković: Igrao sam možda i najbolji tenis ove sezone

Beta pre 52 minuta

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da je jako zadovoljan svojom igrom na mastersu u Madridu i dodao da je možda igrao i svoj najbolji tenis u 2019. godini."Jako sam zadovoljan. Rekao sam nakon jučerašnje pobede da je to bila važna pobeda za moje samopouzdanje. Nisam igrao svoj najbolji tenis posle Australije tako da sam pokušavao da vratim taj momentum ove sedmice. Počeo sam dobro, nisam izgubio nijedan set tako da sam veoma zadovoljan. Igrao sam možda i najbolji tenis ove godine", rekao je Đoković nakon meča.Đoković je danas osvojio svoju treću titulu na mastersu u Madridu pošto je u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 6:3, 6:4.Đoković je kazao da je Cicipas vrlo talentovan i da je budućnost tenisa."Stefanos je definitivno nova zvezda tenisa i svetla budućnost. Jako sam srećan što sam svedok tvoje veličine. Ono što mi se najviše sviđa je tvoja ličnost. Dobro se slažemo, znam tvoju familiju već dugo i sećam se kad si bio mnogo manji nego sad. Sad si jači od mene. Nadam se da ćemo imati još mnogo ovakvih duela", rekao je Đoković.Grčki teniser čestitao je Đokoviću i njegovom timu."Novače, čestitam ti. Inspiriše ono što radiš, bio si neverovatan. Čestitam, zaslužio si... Hvala mom timu što veruje u mene, što me podržavaju što su tu. Hvala i vama, publici. Vi cenite tenis i ja to volim da vidim. hvala sam što dolazite i donosite energiju ovom turniru. Nadam se da ćemo se videti i sledeće godine", rekao je Cicipas.