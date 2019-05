Vučić: Otklonićemo šumove na vezama sa Skopljem

Beta pre 1 sat

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Skoplju da će zvanični Beograd pokušati da u budućnosti "otkloni šumove" koji su postojali između Srbije i Severne Makedonije, ali i dodao da su to "male stvari" u odnosu na sveukupne dobre odnose naroda tih zemalja.Vučić je novinarima rekao da je današnjom posetom Skoplju, gde prisustvuje inauguraciji novoizabranog predsednika Severne Makedonije Steve Pendarovskog, i na simboličan način potvrdio da Srbija želi dobre odnose i uspostavljanje prijateljstva dva naroda."Stvari nikada nisu idealne ni unutar naše zemlje da bi bile idealne sa drugima. Ali nije problem kada postoje šumovi, važno je da se naši narodi poštuju i vole, a to je istina. Važno je da su politički i posebno ekonomski odnosi dobri, raste trgovinska razmena i verujem da će tako biti u budućnosti. Pokušaćemo da otklonimo šumove, verujem da ista takva želja postoji i kod ljudi u Skoplju", rekao je Vučić.On je rekao da se u Skoplju video sa Iljirom Metom, Hašimom Tačijem i drugim gostima a da je najviše vremena proveo sa bugarskim predsednikom Rumenom Radevim, kojeg je veoma zanimalo kako napreduje projekat "Beograd na vodi", jer je time impresioniran.Vučić je potvrdio da će u ponedeljak govoriti na Saboru Srpske pravoslavne crkve i zahvalio patrijarhu Irineju što ga je pozvao na taj skup, ističući da je za njega to velika čast i prilika da govori istinu, da predstavi ono što radi i da odgovori na neistine."Neću se libiti da odgovorim činjenicama i govorim o budućnosti Srbije i onima koji su tražili anatemu za mene", rekao je on i kritikovao neke medijske navode da su se određene vladike protivile njegovoj poseti, rekavši da su mnoge vladike "sa oduševljenjem" podržale predlog patrijarha da se pojavi na tom skupu.Odgovarajući na tekstove strane štampe da je parada u Nišu organizovana zbog izgradnje njegovog kulta ličnosti, Vučić je upitao kada je Dojče vele bilo šta pozitivno rekao o Srbiji."Ne sećate se? Ni ja. Parada je bila izvanredna. Ljudi su mogli da vide koliko je zemlja u vojnom pogledu napredovala u odnosu na period od pre pet godina", rekao je on.Komentarišući aktivnosti opozicije u Srbiji, Vučić je ponovo apelovao na predstavnike SNS u parlamentu da organizuju razgovore sa njima ali i ponovio da on u tome neće učestvovati."Neće oni sa mnom. I nisam ja ni mesto za razgovore. Mesto za to je parlament", rekao je on.