Kanter: Ako Jokiću ne otežate posao, pokidaće vas!

Kanter je u pobedi od 100:96 postigao 12 poena uz 13 skokova i bio je jedan od istaknutijih pojedinaca u redovima ekipe iz Oregona. Kanter je po završetku meča pričao i o srpskom centru Nikoli Jokiću koji je bio najbolji u redovima Nagetsa sa 29 postignutih poena, 13 skokova i 4 blokade. Kada su Kantera pitali kako je bilo igrati protiv Jokića u polufinalnoj seriji, on je priznao da to nije bilo nimalo jednostavno. "On je košarkaš koji je...