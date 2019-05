Upaljeni meteoalarmi za Srbiju: Stiže potop

Sve nadležnej službe uvele su 24-časovna dežurstva na vodostajima reka, a RHMZ upalio je narandžasti i žuti meteoalarm. Ukupno za pet dana na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje očekuje se od 80 do 120, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom. Danas i sutra ukupna količina padavina u već‡ini mesta bišâ€ˇe od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, u zapadnoj Srbiji, Sremu i Bačkoj oko 60 l/kv.m....