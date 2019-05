Jokić preuzeo odgovornost za poraz od Portlanda

Beta pre 2 sata

Srpski košarkaš i igrač Denvera Nikola Jokić preuzeo je krivicu za poraz Nagetsa od Portlanda u odlučujućem, sedmom meču polufinala Zapadne konferencije NBA lige.Uprkos tome što je postigao 29 poena, uz 12 skokova i četiri blokade, Nikola Jokić je uperio prst u sebe nakon poraza Denvera sa 100:96. Jokić je u poslednjoj četvrtini promašio sedam od 10 šuteva, uključujući i jedno slobodno bacanje 11,4 sekunde pre kraja."Gledaju me kao lidera. Gledaju me kao svog najboljeg igrača. Promašio sam ta slobodna bacanja na kraju, kao i u Portlandu u produžecima... Promašio sam i dosta drugih šuteva, neke sam morao da ubacim", rekao je Jokić nakon meča.Jokić je u svom prvom plej-ofu prosečno beležio 24,8 poena, 13 skokova i 8,9 asistencija."Jokić je preuzeo krivicu za poraz, ali nije on kriv. Emotivan je i uznemiren jer misli da nije učinio dovoljno da pobedimo u ovoj utakmici", rekao je trener Denvera Majkl Meloun."Nadam se da će nakon 14 utakmica u plej-ofu Amerika i svi širom sveta ceniti njegovu igru. Imao je u proseku tripl-dabl i igrao je skoro 40 minuta u proseku... On je verovatno najbolji centar u NBA ligi", dodao je Meloun.