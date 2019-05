RHMZ: Moguć viši nivo Save, Dunav u opadanju

Kada je reč o stanju na Dunavu, Stevanović je za RTS rekao da Dunav opada i da može da prihvati sve količine vode koje se očekuju. On je kazao da su analize iz prethodnih dana ukazivale na značajne padavine danas, ali da će se one ipak desiti u toku noći i da će potrajati do 15. ili 17. maja. Stevanović je naveo da je to s jedne strane dobro jer ima dovoljno vremena od prethodnih padavina da voda siđe u reke i da se isuše slivovi kako bi...