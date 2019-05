Bastać: Referendum do 16. juna, vratićemo sve u prvobitno stanje (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Predsednik Opštine Stari grad Marko Bastać kazao je danas da će referendum na kojem će se građani izjasniti o radovima u centru Beograda biti raspisan danas i održan do 16. juna, dodajući da će sve vratiti u prvobitno stanje kada budu smenili aktuelnu lokalnu vlast.Bastać je danas novinarima u opozicionoj "Slobodnoj zoni" u Beogradu naveo da veruje da će se građani izjasniti protiv radova i obećao u ime svoje Stranke slobode i pravde da će oni "sve vratiti prvobitno stanje kada budu smenili aktuelnu bahatu i korumpiranu gradsku vlast"."Svi ovi radovi se sprovode bez konsultacije sa građanima i strukom", rekao je Bastać i dodao da će svi građani Opštine Stari grad moći da se izjasne o radovima u centru grada.On je rekao da će referendumska pitanja građanima biti da li su za to da se gradi žičara na Kalemegdanu, da li su za to da se ukine trolejbuski saobraćaj u centru grada i da li su za to da bez konsultacije sa građanima gradska vlast nastavi da raskopava i okupira grad Beograd."Sitno politikanstvo je nešto što sprovodi Srpska napredna stranka (SNS) u ovom trenutku", rekao je Bastać na navode šefa odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada Beograda da je "referendum Opštine Stari grad sitno politikanstvo" i dodao da se SNS najviše plaši šta će građani reći.On je naveo da SNS na sve moguće načine pokušava da spreči održavanje referenduma.Bastać je novinarima pokazao crtež projekta rekonstrukcije Trga Republike istaknutog na građevinskoj tabli i naveo da se iz priloženog vidi da neće biti saobraćaja na tom trgu.On je upitao gradsku vlast kako će izgledati saobraćaj u narednom periodu, da li će biti ukinut trolejbuski saobraćaj i kada je početak tih radova i rok da oni budu završeni, kao i koliko će koštati "taj eksperiment zamenika gradonačelnika Gorana Vesića"."Ovaj projekat nije u saglasju sa onim što priča večiti zamenik Vesić Goran i najnoviji arhitekta Stojčić, od toga da kroz centar prolaze autobusi, do toga da će ići tramvaji, a možda nekome padne na pamet da će ići i zaprežna vozila", rekao je Bastać i dodao da će građani morati da plate eksperiment koji sprovodi lokalna vlast.