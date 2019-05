Vremenska prognoza: Evo kakvo nas vreme čeka u petak

U Srbiji će u petak biti promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u južnim i istočnim krajevima. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni Celzijusa, najviša od 17 do 21 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će u petak biti promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim...