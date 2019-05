Vučić objavio ko će biti na otvaranju južnog kraka Koridora 10

"Mislim da je dolazak Zaeva važna vest i govori o značaju Koridora 10", rekao je predsednik za RTS, i dodao da će se od Beograda do Severne Makedonije sada stizati za tri sata. On je podsetio da je deonici autoputa kroz Grdeličku klisuru od 26,3 kilometra prethodilo otvaranje deonica od Grabovnice do Grdelice od 5,6 kilometara, zatim Vladičin Han-Vranje od 28 kilometara, Levosoje-Srpska kuća od 10 kilometara. "To su su bile najteže deonice....