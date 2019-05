Milošević: Sutrašnja utakmica će biti u znaku Saše Ilića

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da će predstojeća utakmica protiv Proletera u Super ligi cela biti u znaku kapitena Saše Ilića koji će na kraju sezone završiti igračku karijeru."Takmičarski nam predstoji još jedna bitna utakmica, jer želimo da probamo da ostanemo na trećem mestu, ipak sve ostaje upisano u istoriji. Bez obzira što niko nije zadovoljan ovom sezonom, ipak je bolje biti treći nego četvrti. Naravno, sutrašnji meč će biti u znaku našeg kapitena, koji sve to zaslužuje. Svi znate koji značaj ima Saša Ilić za klub poslednjih decenija. Biće u startnoj postavi i igraće koliko može", rekao je Milošević novinarima u Beogradu.Partizan će sutra na svom stadionu dočekati Proleter u poslednjem, 37. kolu Super lige Srbije, a poslednji meč u Humskoj odigraće 41-godišnji Ilić."Imaće tim oko sebe, a mi ćemo probati da pobedimo. Siguran sam da i on ima želju da se od svog stadiona oprosti pobedom. On je pokazao u ovom periodu da itekako doprinosi timu, jer kad god je igrao, mi smo pobeđivali", rekao je trener crno-belih.On je napomenuo da sutrašnji meč neće biti "pravi oproštaj" od Ilića, s obzirom da Partizan u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" očekuje poslednji meč u sezoni protiv Crvene zvezde u finalu Kupa.Upitan kako komentariše promenu domaćinstva finala Kupa Srbije, Milošević je samo kratko rekao "nikako".Milošević je rekao da je Proleter najprijatnije iznenađenje Super lige Srbije, kao i da će zbog finala Kupa biti "određenih promena u timu".Partizan je pozvao sve navijače da dođu ranije, pošto će se u 18.30 na semaforu emitovati film od 25 minuta u kome će se razni saigrači i bivši treneri opraštati od Ilića.