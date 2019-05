Priština Đuriću ne dozvoljava dolazak na Kosovo

"Nije odobren zahtev za posetu, jer nije u skladu sa kriterijumima Brisleskog sporazuma", rekao je za Kohu savetnik ministra Bedžeta Pacolija, Jetljir Zuberaj. Kako se navodi, prema sporazumu, zahtev za odobrenje posete mora da se pošalje tokom radnih dana, od ponedeljka do petka i to do kraja radnog vremena, odnosno 17 časova. Đurić je jutros najavio da će u nedelju pokušati da dođe na Kosovo i Metohiju i da prisustvuje izborima...