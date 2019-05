Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S.Z. (1986) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. On se tereti da je 4. februara ove godine u noćnim časovima na Voždovcu polio bezninom i zapalio automobil, marke „pežo 206”, u vlasništvu oštećenog mladića, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden...