Đoković bez titule, Nadal bolji u Rimu

Beta pre 2 sata

Španski teniser Rafael Nadal odbranio je danas titulu na mastersu u Rimu, pošto je u finalu pobedio prvog igrača sveta Novaka Đokovića posle tri seta, 6:0, 4:6, 6:1.Drugi igrač sveta pobedio je posle dva sata i 25 minuta i osvojio devetu titulu u Rimu, a prvu ove godine.Nadal je bio izuzetno ubedljiv u prvom setu, koji je osvojio bez izgubljenog gema, za 38 minuta. To je bilo prvi put u 142 seta koliko su do sada odigrali da jedan od tenisera nije osvojio makar jedan gem.Đoković je zaigrao bolje i borbenije u drugom setu, u sedmom gemu uspeo je da spasi tri brejk lopte i poveo je sa 4:3. On je u 10. gemu oduzeo servis Nadalu i ubrzo izjednačio na 1:1.Španac je popravio igru u trećem setu, oduzeo je servis Đokoviću u prvom, petom gemu i sedmom gemu i ostvario veliku pobedu.To je 34. masters titula za Nadala, po čemu je sada rekorder, a jednu manje ima Đoković.Posle 54. međusobnog meča Đoković vodi sa 28:26 u pobedama.Đoković je ostao na četiri titule u Rimu, posle 2008, 2011, 2014. i 2015. godine.